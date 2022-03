Ron DeSantis firmó polémica ley «Don’t Say Gay»

Miami, FL.- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó este lunes, la polémica y popular ley, «Don’t Say Gay», que prohíbe, categóricamente, hablar en las escuelas de sexualidad e identidad sexual hasta el tercer grado.

En este sentido, la ley oficialmente es llamada, «Derechos de los padres en la educación», y técnicamente limita a que los maestros aborden temas de identidad de género y orientación sexual.

Ver más: Aprobado proyecto Don’t Say Gay en escuelas primarias

Al mismo tiempo, esta ley será ejecutada para el jardín de infancia, primero y segundo grado de primaria. Es decir, para estudiantes en edades entre 7 y 8 años.

Por otro lado, a partir del tercer grado de educación primaria, la temática será abordada de una manera, «apropiada para la edad». Sin embargo, según la ley promulgada, los padres pueden presentar demandas judiciales contra el distrito escolar y recibir indemnización por daños y perjuicios.

Every student deserves to feel safe and welcome in the classroom. Our LGBTQI+ youth deserve to be affirmed and accepted just as they are. My Administration will continue to fight for dignity and opportunity for every student and family — in Florida and around the country.

— President Biden (@POTUS) March 28, 2022