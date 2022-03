En riesgo vacunación contra el covid-19 en niños de Florida

Miami, FL.- La autoridad del Departamento de Salud de Florida, el cirujano Joseph Ladapo, precisó este lunes que Florida será la primera región de los Estados Unidos que recomendará no aplicar la vacuna contra el convd-19 para niños que no hayan sido contagiados con el virus.

La máxima autoridad del Florida Department of Health, estuvo en una mesa redonda organizada por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis.

De esta manera, el doctor Ladapo declaró, «El Departamento de Salud de Florida va a ser el primer estado en recomendar oficialmente la no vacunación contra la covid-19 para niños sanos».

Al mismo tiempo, también compartió con otros médicos que opinan distinto a las medidas obligatorias tomadas por Estados Unidos. Ademas, se manifestaron con respecto a la relación riesgo-beneficio en los niños donde no se justifican para su vacunación.

Dr. Ladapo on New Florida Right to Try Guidance: It’s been a tragedy that the medical community has stuck with the CDC and Fauci instead of relying on clinical wisdom and expertise.

Now doctors can decide what’s the best treatment for their patients in Florida. pic.twitter.com/U4uB5Q8ncg

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) March 3, 2022