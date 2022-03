Aprobado proyecto Don’t Say Gay en escuelas primarias

Miami, FL.- El Senado de Florida aprobó el proyecto legislativo que prohíbe, terminantemente, hablar sobre la orientación sexual e identidad de género, en las escuelas primarias de Florida, denominada «Don’t Say Gay» o «No Digas Gay«.

En este sentido, solo falta que, Ron DeSantis, gobernador republicano firme el documento. Ya el mismo fue aprobado el mes pasado por la Cámara de Representantes de Florida, donde se argumentó que, «va a poner en peligro la seguridad» de los estudiantes y adolescentes de la comunidad LGBTQ.

En este sentido, Miguel Cardona, secretario de Educación, es uno de sus estrictos detractores quien calificó la normativa como, «odiosa». Además, agregó que perjudicaría, «a algunos de los estudiantes más vulnerables«.

Así pues, el secretario Cardona precisó, «El Departamento de Educación ha dejado claro que todas las escuelas que reciben fondos federales deben cumplir con la ley federal de derechos civiles. Incluyendo la protección contra la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género».

