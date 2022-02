Revelaron mensajes y llamadas de familia fallecida en California

California, CA.- Las autoridades revelaron las llamadas y mensajes de textos de la familia que murió en California, aparentemente, de una forma misteriosa durante una excursión en una zona del bosque nacional Sierra.

Hay que recordar que el 17 de agosto de 2021, John Gerrish, Ellen Chung, su hija de un año, Miju, y su perro, fueron hallados sin vida, a más de una milla de su auto, cerca del sendero Savage Lundy.

En este sentido, tras meses de especulaciones ante la ausencia de pistas sobre la causa de muerte de esta familia, las autoridades llegaron a algunas conclusiones. La versión que cobra más fuerza es que la familia sufrió hipertermia y probablemente deshidratación debido a la exposición de los factores naturales.

Por su parte, la Oficina del Sheriff del condado de Mariposa precisó que la familia llegó a un sendero, con temperaturas cercanas a los tres dígitos; al mismo tiempo, encontró un envase de agua vacío de 85 onzas.

