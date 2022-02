Tormenta invernal sigue haciendo estragos en Estados Unidos

Washington, DC.- Más 5.000 vuelos fueron cancelados por las aerolíneas que abarcan vuelos nacionales e internacionales en Estados Unidos, debido a la tormenta invernal que sigue tomando terreno en varios estados desde Texas a Maine.

Según el National Weather Service (NWS), esta tormenta invernal es, «enorme y de gran escala». Asimismo, aseguró que afectará las regiones centrales, orientales y sureñas de Estados Unidos en los próximos días.

Además, el boletín agregó, «Se esperan fuertes nevadas desde el sur de las montañas Rocosas hasta Nueva Inglaterra, en tanto que habrá intensas heladas de Texas a Pennsylvania».

An isolated risk for damaging wind gusts and perhaps a tornado will continue this evening in parts of the Deep South. https://t.co/VkvscZiysK

Por su parte, según datos de FlightAware, hasta la mañana de este jueves, el aeropuerto más afectado por demoras y cancelaciones fue el aeropuerto de Dallas-Fort Worth en Texas. Seguidamente, del aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago.

via @TrafficWise https://t.co/DVW6APUFs7 you can SEE the impacts on travel this winter storm has had. From Dallas TX, across the Ohio Valley into Ohio and up into Rochester, NY travel has been impacted. pic.twitter.com/pbz57pSqVi

— NWS Louisville (@NWSLouisville) February 4, 2022