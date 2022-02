Perros de servicio: un demandado mercado salvaje y fraudulento

Nueva York, NY.- En los últimos años la demanda de perros de servicio se disparó, en parte porque estos perros han demostrado el alto grado de capacidad para ayudar a niños y adultos, ampliando cada vez más su espectro de habilidades.

En consecuencia, esta demanda también provocó una saturación en los adiestradores sin fines de lucro. Lo que, a su vez, envió a los usuarios a optar por el mercado tradicional donde los precios son bastante elevados.

Ver más: Fallece el Premio Nobel de Medicina Luc Montagnier

Por ejemplo, algunos adiestradores pueden llegar a cobrar hasta $40.000 por un perro de servicio. En otros casos, lugares tienen infinitas listas de espera, o tienen algunas excepciones, como no aceptar entrenar perros para niño pequeños.

It's the New York #fashionweek and our service dogs in training definitely know how to put their vests on in style! #sdit #futureservicedog #respectthevest pic.twitter.com/TSmboAZxN4

— 4 Paws For Ability (@4PawsForAbility) February 15, 2022