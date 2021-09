Restrictiva ley antiaborto entró en vigor en Texas

Texas, HU.- Una polémica ley antiaborto entró en vigor, este miércoles, en Texas, después de que el Tribunal Supremo de EE. UU., no se pronunciara sobre una solicitud de urgencia presentada por clínicas en ese estado para bloquearla.

Asimismo, la ley que prohíbe el aborto a las seis semanas de gestación, se activó gracias a la ausencia de intervención judicial.

Esta norma, conocida como Ley 8 del Senado, entra en vigor a la espera de que el Supremo, que cuenta con una mayoría conservadora reforzada, adopte una resolución.

De manera que, esta legislación permite a particulares presentar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una embarazada a abortar infringiendo la prohibición.

It is now 9 AM in Texas and there is still no word from SCOTUS on the abortion ban. The ban has been in effect since midnight despite the fact it defies Roe v. Wade and Planned Parenthood v. Casey. Here's @AHoweBlogger's coverage of the court's inaction:https://t.co/ov4UqvNPsn

— SCOTUSblog (@SCOTUSblog) September 1, 2021