Tribunal Supremo bloquea moratoria a desalojos en EE. UU.

Washington, DC.- El Tribunal Supremo de EE. UU., bloqueó, este jueves, la moratoria a los desalojos que el Gobierno de Biden extendió en agosto pasado. Reviviendo, el peligro de que cientos de miles de arrendatarios pierdan sus viviendas.

Hasta ahora, en un decisión no firmada, los seis magistrados conservadores indicaron que si la moratoria va a continuar deberá ser autorizada “específicamente” por el Congreso.

Por su parte, la portavoz de The White House, Jen Psaki, señaló en un comunicado que la Administración de Biden está “decepcionada”. Motivado, a que el Supremo bloqueó la moratoria en momentos en que los casos por la variante delta son “significativos” en todo el país.

Además, Psaki advirtió que, “las familias enfrentarán el doloroso impacto de los desalojos”. Y que, también las comunidades de todo el país encararán un mayor riesgo de exposición a la covid-19.

BREAKING: The Supreme Court lifts the federal eviction moratorium. In an unsigned 8-page opinion (with the three liberals dissenting), SCOTUS sides with a group of landlords who argued that the CDC lacked the authority to bar evictions during the pandemic.https://t.co/LNrCxd7f9X https://t.co/NecnZ90zgf

— SCOTUSblog (@SCOTUSblog) August 27, 2021