Nueva York recupera $7,5 millones en salarios robados

Nueva York, NY.- Cientos de trabajadores en Nueva York han recibido una compensación de unos $7,5 millones por salarios robados. Muchos en la industria de la construcción, durante la crisis de salud causada por la pandemia de covid-19, según el fiscal de cuentas de la ciudad, Scott Stringer.

En un comunicado, Stringer anunció que, “Durante las dificultades económicas de la pandemia es más importante que nunca que los trabajadores reciban el salario que se les debe”.

Declaró, Stringer, “Estoy orgulloso de que mi oficina, en asociación con organizaciones laborales y comunitarias, haya conectado a más de 400 trabajadores con 7,5 millones de dólares en salarios robados”.

Su oficina, responsable de recuperar este dinero, en el marco de la Semana de los Derechos Laborales, estableció que, se debe pagar a los trabajadores de la industria de la construcción y otros empleados por servicios en edificios privados.

