Republicanos son mayoría en la Cámara de Representantes de EE. UU.

Washington, DC.- Los republicanos ganan la mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, lo que plantea una serie de retos para los próximos dos años de gobierno dividido, al tiempo que el partido demócrata del presidente Biden, controla el Senado.

Con esta victoria de los republicanos la agenda del demócrata Biden tendrá constantemente un freno. Además, los republicanos ahora podrán cumplir su amenaza de hacer investigaciones, de la administración y familia de Biden, que pueden ser muy dañinas políticamente hablando.

Esta llamada final se da luego de más de una semana del conteo de votos, de manera que, Edison Research hizo una proyección de que los republicanos habían logrado los 218 escaños que requerían para controlar la Cámara. Por otro lado, los demócratas obtuvieron 211 puestos de los 435 escaños totales.

Por su parte, el líder de la Cámara del partido Kevin McCarthy vislumbra un futuro desafiante y tendrá la tarea de unir en las votaciones críticas a su grupo. Estas votaciones críticas pueden pasar por la financiación del gobierno, el ejército, al tiempo que el repúblicano Donald Trump lanzó su candidatura presidencial para 2024.

🚨 BREAKING 🚨 Republicans have officially flipped the People's House! Americans are ready for a new direction, and House Republicans are ready to deliver. pic.twitter.com/JIRrLEhKQe

En este sentido, McCarthy publicó en Twitter, «Los estadounidenses están listos para una nueva dirección y los republicanos de la Cámara están listos para cumplir». Por el contrario, el presidente Biden en un comunicado, precisó, «El pueblo estadounidense quiere que hagamos las cosas por ellos».

Last week’s elections demonstrated the strength and resilience of American democracy. There was a statement that, in America, the will of the people prevails.

I congratulate Leader McCarthy on his House majority, and am ready to work together for American families.

— President Biden (@POTUS) November 17, 2022