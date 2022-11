Donald Trump oficializó su precandidatura a las presidenciales de 2024

Washington, DC.- El expresidente estadounidense, Donald Trump anuncia oficialmente su precandidatura a las presidenciales de Estados Unidos para el año 2024, luego de perder en los comicios de 2020 contra el presidente Biden, convirtiéndose en su tercera postulación consecutiva.

Este anuncio se lanza luego de que los resultados de las elecciones de medio término no fueran tan beneficiosos para el Partido Republicano. Además de que esta nueva formación traiga al escenario a otros nombres que se sumen a la carrera presidencial, como el exvicepresidente Mike Pence o el gobernador de Florida Ron DeSantis.

Ver más: Presidente Biden asoma su postulación para la reelección presidencial

Donald Trump arrancó su intervención para oficializar su precandidatura a The White House, «El regreso de Estados Unidos comienza ahora mismo». De esta manera, Trump puede hacer historia al convertirse en el segundo presidente del país de toda la historia en servir mandatos no consecutivos, detrás de de Grover Cleveland, cuyo segundo mandato terminó en 1897.

TRUMP: "This will not be my campaign. This will be our campaign all together. Because the only force strong enough to defeat the massive corruption we are up against is you, the American people." pic.twitter.com/ShFBEywaTb

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 16, 2022