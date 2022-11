Elecciones intermedias y su impacto en Estados Unidos

Nueva York, NY.- Los inversionistas plentean el impacto con sus expectativas puestas en las elecciones intermedias en Estados Unidos, que se celebrarán este martes 8 de noviembre, donde los estadounidenses definirán el control del Congreso, tribuna donde se debatirá desde energía hasta las acciones de cannabis.

En este sentido, los republicanos cobraron un fuerte impulso en las encuestas y mercados de apuestas. Asimismo, los analistas ven a un gobierno dividido con un Partido Republicano siendo superior en la Cámara de Representantes y también en el Senado.

Como resultado, existe la posibilidad de que este escenario frene u obstaculice la agenda del presidente demócrata Biden. Por su parte, el sector de los comerciantes también parece inclinarse hacia una victoria republicana.

En este sentido la canasta de acciones y otros activos rastreados por la firma Strategas, esperan que después de una de la victoria republicana se supere la cartera demócrata, dejando entre línea, una alta probabilidad de un 70% de una victoria republicana tanto la Cámara como el Senado.

The outrage over helping working and middle class families is just wrong. pic.twitter.com/DNiZDHmUOO

— President Biden (@POTUS) November 7, 2022