Renuncia representante demócrata que luchó por los derechos LGBT+

Washington, DC.- El representante demócrata de Estados Unidos, David Cicilline informó este 21 de febrero que renuncia a partir del 1 de junio, siendo uno de los protagonistas en los derechos de los homosexuales que representó a Rhode Island en el Congreso por más de una década.

Sorpresivamente, Cicilline quien también es exalcalde de Providence confesó que se convertiría en presidente y director ejecutivo de la Rhode Island Foundation, considerado un gran financiador de organizaciones sin fines de lucro en su estado.

En un comunicado, Cicilline precisó, «La oportunidad de dirigir la Fundación Rhode Island fue inesperada, pero es una oportunidad extraordinaria de tener un impacto aún más directo y significativo en la vida de los residentes de nuestro estado».

Por el momento el representante demócrata continuará en el cargo hasta que comience a trabajar en la fundación el 1 de junio. Para ocupar la vacante dejada por Cicilline se espera se sume otro demócrata luego de unas votaciones en una elección especial este martes.

Entre tanto, el representante Cicilline se postuló para el cargo de asistente del líder demócrata de la Cámara. Su enfoque estaba enmarcado en intentar elevar el perfil de los homosexuales en el Congreso.

.@davidcicilline has been an able, hard-fighting colleague, and I’ll miss his spirit in our delegation, but he’ll be a fabulous leader for @RIFoundation so bravos everywhere.

— Sheldon Whitehouse (@SenWhitehouse) February 21, 2023