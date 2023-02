Republicanos promueven la destitución de Alejandro Mayorkas

Washington, DC.- Un grupo de republicanos en la Cámara de Representantes anunció que busca la destitución del principal funcionario fronterizo de la administración Biden, Alejandro Mayorkas, el U.S. Department of Homeland Security (DHS), dando un guiño a las próximas batallas políticas.

En este sentido, Andy Biggs, representante del estado fronterizo de Arizona opinó que presentará artículos de juicio político contra el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas. Del mismo modo, Mayorkas es responsabilizado -por los republicanos- de las políticas fronterizas.

Ver más: Mayorkas heredó «un sistema roto y desguazado»

Se cree que esta iniciativa política pueda encontrar apoyo en la Cámara de Representantes ampliamente controlada por los republicanos. Por el contrario, se cree que se estanque en el Senado que está controlado por los demócratas.

Con todo y esto, el intento de juicio podría presionar aún más a la administración Biden basándose en las promesas de restaurar el acceso al asilo, al tiempo que se registran cruces récord en la frontera sur de Estados Unidos.

The fight against human trafficking is one of the most significant priorities of this Department.

By recognizing our recipients today at the @DHSgov Annual Awards in Countering Human Trafficking Ceremony, we bring honor to all who work on this critical mission. pic.twitter.com/CUTRDqPJ10

— Secretary Alejandro Mayorkas (@SecMayorkas) February 1, 2023