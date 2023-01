Washington, DC.- Otro miembro de la administración Biden planea renunciar, en esta ocasión se trata de Michael Regan, administrador de la U.S. Environmental Protection Agency (EPA), de acuerdo con fuentes cercanas al tema.

Extraoficialmente, Regan estaría evaluando seriamente renunciar, por lo que está explorando opciones de carrera fuera de la administración Biden. Sin embargo, no es oficial o por lo menos no ha declarado al respecto.

Ver más: Nancy Pelosi renuncia al liderazgo de los demócratas

Asimismo, la fuente que se mantuvo en el anonimato explicó, «No hay planes inminentemente, pero sé que ha estado en la pantalla del radar durante las últimas semanas».

Por el contrario, Maria Michalos, portavoz de EPA y una de las principales asistentes del administrador de la EPA, se pronunció, «El administrador no tiene planes de renunciar. Está comprometido a continuar avanzando en la histórica agenda climática y ambiental del presidente Biden».

In just two years, @EPA has moved faster than ever before to shape a healthier and brighter future for generations to come.

I took some time to reflect back on what we’ve accomplished and the important work ahead of us. 👇🏾https://t.co/4yGrEUEG2t

— Michael Regan, U.S. EPA (@EPAMichaelRegan) January 24, 2023