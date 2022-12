Renuncia John Morton del Tesoro de Estados Unidos

Washington, DC.- John Morton, primer consejero climático del Tesoro de Estados Unidos renuncia a su cargo, a partir de este viernes, confiando en que su gestión en la coordinación de las políticas de cambio climático en todo el departamento seguirá, inclusive más allá de la administración Biden.

De este modo, John Morton que para el año 2021 dejó la firma de inversión y asesoría relacionada al cambio climático Pollination Group para unirse al Tesoro, confesó que regresaba al sector privado.

Ver más: NC busca rápida transición hacia la energía limpia

Sin embargo, adelantó que el Tesoro contrataría su reemplazo para seguir operando el «centro climático» que hasta este viernes dirigía. En una primera declaración Morton dijo, «Espero que eso agregue continuidad a la agenda… mucho más allá de la administración (Biden)».

En una entrevista Morton precisó, «Tengo muchas esperanzas de que potencialmente hayamos llegado a un punto en el que el imperativo económico y el riesgo asociado con la inacción… se entiendan más firmemente».

Treasury's @wallyadeyemo emerging as top choice for Biden's NEC director when Deese leaves next year, sources tell me and @nancook

Treasury turnover: Itai Grinberg, Natasha Sarin, John Morton leaving this year

Lipton announced his departure last weekhttps://t.co/XV5BJVySKL

— Saleha Mohsin (@SalehaMohsin) December 13, 2022