NC busca rápida transición hacia la energía limpia

Charlotte, NC.- Carolina del Norte busca acelerar la transición del estado a una economía de energía limpia, según una orden ejecutiva del gobernador Roy Cooper.

El objetivo es logar la creación de buenos empleos y oportunidades para todos los habitantes de Carolina del Norte mientras protege la salud pública y el medio ambiente, señaló un comunicado.

“Carolina del Norte ya es un centro nacional para la fabricación de camiones y autobuses y el desarrollo de la cadena de suministro, y no debemos perder la oportunidad de liderar la transición impulsada por el mercado que ya está en marcha hacia tecnologías de cero emisiones más limpias y cada vez más baratas que benefician a nuestra economía y nuestras comunidades”, dijo Cooper.

North Carolina is leading the way to a clean energy future, strengthening our economy while reducing local pollution and confronting the climate crisis. Today, Gov. Cooper signed an Executive Order expanding the zero-emission vehicle sector in our state. pic.twitter.com/MzEUHdxR2V

— Governor Roy Cooper (@NC_Governor) October 25, 2022