Greta Thunberg crítica fuertemente a la próxima COP27

Londres, Reino Unido.- La famosa y polémica Greta Thunberg, de 19 años, criticó duramente a la Cumbre Climática de las Naciones Unidas (COP27) que se celebrará en Egipto en este mes de noviembre, por «celebrarse en un paraíso turístico en un país que viola muchos derechos humanos básicos».

De este modo, Greta Thunberg usó el Festival de Literatura de Londres en el Southbank Centre donde promocionaba su libro, «The Climate Book», para descargar con fuertes críticas contra la COP27.

Parte de las críticas hacía la COP27, pasan por llamar oportunistas a «las personas en el poder», además de usar esta Cumbre para el «lavado verde, mentir y hacer trampa».

Pese a la fuerte influencia de Greta Thunberg y su amplia participación en estos eventos, confesó que no asistirá a la COP27. La misma se llevará a cabo entre el 6 y el 18 de noviembre en Sharm El Sheikh.

Next week, when world leaders arrive in Egypt for COP27, funding for Loss and Damage will dominate the talks. Here's an explainer about why: https://t.co/SCvIUTVxbG

— Vanessa Nakate (@vanessa_vash) October 31, 2022