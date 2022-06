¿Regresará el uso obligatorio de mascarilla en transporte público?

Washington, DC.- La U.S. Department of Justice apeló la sentencia dictada en abril por una jueza federal de Florida, donde se invalidó el uso obligatorio de mascarilla a bordo de medios de transporte, tales como: aviones, trenes y autobuses.

En este sentido, la solicitud pretende revertir esta sentencia precisa que la decisión, tomada en enero de 2021, por los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), que obliga a los usuarios de medios de transporte a usar mascarillas.

Por su parte, la jueza Kathryn Kimball Mizelle, quien fue nominada por el expresidente Donald Trump, para la corte del distrito de Tampa, en Florida, examinó que la orden de los CDC excede, «la autoridad legal» de la agencia nacional de salud pública del país.

CDC is updating #COVID19 community recommendations.

CDC’s new COVID-19 Community Level tool classifies every county in the US into low, medium, or high, with recommended prevention measures for each level.

Check your area’s level and learn more here: https://t.co/UZxX67a6M3.

— CDC (@CDCgov) February 25, 2022