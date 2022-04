American Airlines no exigirá mascarillas

Charlotte, NC.- American Airlines, la principal línea aérea que opera en Chalrotte, no exigirá mascarillas a sus clientes y personal.

La medida está basada la decisión de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) que dejará de hacer cumplir el mandato nacional de uso de mascarillas tras la decisión de un juez federal.

“De acuerdo con la Administración de Seguridad del Transporte que ya no aplica el mandato federal de mascarillas, ya no se requerirán mascarillas para nuestros clientes y miembros del equipo en los aeropuertos de EE. UU. y en vuelos nacionales”, dijo la aerolínea en un comunicado.

“Tenga en cuenta que es posible que aún se requieran máscaras faciales según las ordenanzas locales, o cuando viaje hacia o desde ciertos lugares internacionales según los requisitos del país”, agregó.

