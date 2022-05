Nueva York impone uso de mascarillas y repartirá test caseros

Nueva York, NY.- Las autoridades de Nueva York están pidiendo a los ciudadanos que vuelva el uso de las mascarillas en todos los lugares públicos cerrados, además anunciaron que repartirán millones de test caseros tras un repunte de covid-19 detectado en la ciudad.

La ciudad de Nueva York está por entrar en el nivel más alto de alerta. Esto se declara cuando se superan algunas cifras de hospitalización y la ocupación de las camas por pacientes contagiados con covid-19.

Por ejemplo, este mes de mayo, los casos de Nueva York cobraron mucha fuerza, infectando a poco más de 300 por cada 100.000 habitantes solo en siete días. Al tiempo se explicó que hay un incremento de los ingresos hospitalarios.

Las autoridades, para atacar esta situación, recomendaron usar mascarillas en interiores y en todos los lugares públicos. Es decir, tiendas, oficinas, entradas de edificios, ascensores. O sea, en cada lugar que se comparta espacio con desconocidos.

