Qué implica para Frank R. James ser sospechoso de «ataque terrorista»

Nueva York, NY.- Frank R. James de 62 años, es considerado por la justicia estadounidense como sospechoso de un «ataque terrorista», en un tiroteo que dejó 23 heridos y 10 de estos, heridos de bala, en el Metro de Nueva York, el pasado 12 de abril.

Ver más: Tiroteo en estación del metro de Nueva York

Por su parte, el sospechoso James comparecerá, el próximo jueves, ante el tribunal federal de Brooklyn. Según el fiscal de la ciudad, la pena de cadena perpetua es lo que le puede esperar al afroestadounidense de comprobarse su culpabilidad.

Tras la detención de Frank R. James, el alcalde Eric Adams exclamó, «Lo atrapamos». Que se consideró el hombre más buscado de la ciudad de Nueva York; desde que en la estación 36 Street, en Brooklyn activara granadas de humo y abriera fuego contra las personas.

If you have any images, videos, or other information related to the shooting incident at the 36th Street subway station in Brooklyn, New York, on April 12, please submit your tips to https://t.co/4kDHVWPiWn. @NewYorkFBI

— FBI (@FBI) April 13, 2022