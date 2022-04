Tiroteo en estación del metro de Nueva York

Nueva York, NY.- El Fire Department New York, (FDNY), confirmó un tiroteo en la una estación de Brooklyn, del metro de Nueva York, donde resultaron heridas 16 personas, donde se encontraron, «varios dispositivos sin detonar».

El hecho ocurrió a las 8:30am hora local, en la estación calle 36 de Brooklyn, en Sunset Park. Considerado un barrio con fuerte presencia de comunidad hispana y china.

Por su parte, el New York City Police Department (NYPD), precisó que está en la tarea de dar con el sospechoso. El mismo responde a las siguientes características: hombre negro, de cerca de 1,60 metros de altura y llevaba un mono de trabajo y una máscara de gas.

Lo propio hizo el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, quien fue informado de lo sucedido y está supervisando la investigación.

Watch as NYPD Executives and City and State Officials provide an update on the shooting incident in Brooklyn. https://t.co/xGGlDJ6UQI

Justo al momento del tiroteo, las personas trataron de huir justo cuando el tren entró en la estación de la calle 36. Lo que permite concluir que instantes antes se había iniciado el tiroteo.

In regard to the multiple people shot at the 36th Street subway station in Brooklyn, there are NO active explosive devices at this time. Any witnesses are asked to call @NYPDTips at #800577TIPS. Please stay clear of the area. More provided information when available. pic.twitter.com/8UoiCAXemB

— NYPD NEWS (@NYPDnews) April 12, 2022