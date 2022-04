NYPD ofrece recompensa por ataque del Metro de Nueva York

Nueva York, NY.- La New York Police Department (NYPD), identificó a Frank James, de 62 años, como «persona de interés», por el ataque del Metro de Nueva York, y está siendo buscado, «con todos los recursos», aunque no esté plenamente identificado el autor del hecho.

En una rueda de prensa, el jefe de la unidad de detectives de la Policía de Nueva York, James Essig, precisó que las autoridades encontraron en la escena del crimen las llaves de una furgoneta de alquiler de la empresa U-Haul.

En este sentido, esta importante pista llevó a la localización del vehículo en una vía principal de Brooklyn. La misma fue acordonada y es objeto de investigación.

Asimismo, Frank James fue identificado como la persona que alquiló la furgoneta. Por esta razón, la policía está tratando de, «localizarle para determinar su conexión con el tiroteo del Metro, si es que hay alguna».

De esta manera, Essig, resaltó, «Las dos escenas del crimen, el Metro y la furgoneta, siguen muy activas y aún se están procesando». De la misma forma, explicó que James usó dos bombas de humo en el segundo vagón de la línea N, entre las calles 59 y 33, al suroeste de Brooklyn.

On 4/12/22 at 8:30 AM, Frank Robert James fired numerous gun shots inside an "N" line subway car at 36th St & 4th Ave subway station causing serious injuries to 10 people. Anyone with info about the incident or his whereabouts should contact @NYPDTips or call 1-800-577-TIPS. pic.twitter.com/MaeF16i4bX

— NYPD NEWS (@NYPDnews) April 13, 2022