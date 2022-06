Primeras alguaciles hispanas en California

California, CA.- Yesenia Sánchez y Christina Corpus se convirtieron en las primeras alguaciles hispanas de California en los condados de Alameda y San Mateo, respectivamente, como resultado de las elecciones pasadas.

Inicialmente, Yesenia Sánchez logró una ventaja abrumadora por el cargo de alguacil del condado de Alameda. Razón por la cual, se convertirá en la primera mujer en asumir este cargo.

De esta manera, Sánchez de ascendencia mexicana, apoyada por el Partido Demócrata, se coronó con 53% de los votos. De acuerdo con los resultados preliminares, se aventajó por 21 puntos porcentuales al actual alguacil Greg Ahern.

Asimismo, Sánchez, «Es sorprendente. No hay otra forma en que lo pueda expresar. Es algo que creo traerá un nivel de compasión y empatía a la forma en que brindamos servicios policiales. Definitivamente no esperaba ganar en la primera vuelta».

Statement from Sheriff Gregory J. Ahern on the election of Yesenia Sanchez as the 23rd Sheriff of Alameda County. Congratulations to the new Sheriff-Elect. pic.twitter.com/PQN9heqsOf

— Alameda County Sheriff (@ACSOSheriffs) June 15, 2022