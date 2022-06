DHS alerta de posibles ataques extremistas en los próximos meses en EE. UU.

Washington, DC.- El U.S. Department of Homeland Security alertó de posibles ataques extremistas en los próximos meses, que tienen como detonante las próximas elecciones legislativas de noviembre, mientras el país por el momento está inmerso en un «ambiente intensificado de amenazas».

Al mismo tiempo, se suma la decisión del Tribunal Supremo sobre el aborto más la llegada constante de migrantes a la frontera sur del país. Según el DHS, estos tres próximos eventos pueden empeorar la situación social del país.

Por su parte, el DHS emite trimestralmente una evaluación sobre amenazas terroristas. En esta ocasión, su análisis tiene mayor peso sobre las advertencias sobre ataques extremistas dentro del país. Situación que puede ser utilizada por los adversarios para debilitar al país.

El DHS, en un comunicado expresó, «En los próximos meses, esperamos que el ambiente de las amenazas se vuelva más dinámico. Ya que varios eventos de alto perfil puedan ser usados para justificar actos de violencia contra un amplio número de objetivos».

If You See Something, Say Something. Report suspicious activity and threats of violence, including online threats, to local law enforcement or call 911. https://t.co/u2D8TVPTpl #SeeSay #NTAS

— Homeland Security (@DHSgov) June 7, 2022