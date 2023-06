Primera escuela chárter católica financiada por contribuyentes

Oklahoma City, OK.- En Oklahoma una junta escolar aprobó, el lunes 5 de junio, la solicitud de la Iglesia Católica para crear la primera escuela chárter religiosa, que será financiada por los contribuyentes en Estados Unidos.

Por el contrario, los opositores a la escuela prometieron iniciar un desafío legal, que pronostica una larga y desgastante batalla legal. La misma pondrá en tela de juicio el concepto de separación de iglesia y Estado de la Constitución de los Estados Unidos.

Esta Oklahoma Statewide Virtual Charter School aprobó el plan para crear la primera escuela chárter católica, financiada por los contribuyentes del país, llamada, Virtual Catholic School San Isidoro de Sevilla con una votación de 3 a 2.

Para el mes de abril, la junta rechazó el primer plan que se presentó para esta escuela. El argumentó se basó en la necesidad de más detalles, inclusive sobre el departamento de educación especial.

