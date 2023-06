“Sí se puede”: Estudiante hispano recibe beca para asistir a college

Charlotte, NC.- En las Escuelas de Charlotte Mecklenburg están comenzando las graduaciones. En una de ellas estará Edwin Ojeda, un estudiante hispano que gracias a su dedicación obtuvo una beca para asistir a Davidson College.

En Hopewell High School dejó un impacto positivo, como reconoce su directora Tracy Pickered, quien solo tiene palabras de orgullo por el estudiante de origen mexicano.

Los padres de Edwin llegaron a Estados Unidos desde México hace casi 20 años. Sin dominar el inglés comenzaron a trabajar como cocineros y limpiando casas, y así lograron sembrar en su hijo valores y principios para que a través de sus estudios pudiera alcanzar un mejor futuro.

Este joven agradece a sus padres por el esfuerzo, así como la guía de su tutor, que sumados a su determinación, lo tienen a las puertas de Davidson College con una beca que supera los 200.000 dólares.

Progreso Hispano News conversó desde Hopewell High School con Edwin Ojeda, quien contó su historia de superación.

“Mis padres son de Guerrero, México, y ellos se vinieron a los Estados Unidos, yo nací aquí para lograr el sueño americano”, expresó.

A qué te refieres con el sueño americano porque las aspiraciones de las personas a veces son diferentes, ¿cuáles son las tuyas?

De la manera que yo lo veo es que las personas puedan tener un mejor trabajo. En los países latinoamericanos es muy difícil a veces progresar, pero cuando vienen a los Estados Unidos pueden tener un trabajo para mantener a sus familias o, por ejemplo yo, poder estudiar.

¿Cuál es la historia de tus padres en México, pudieron terminar sus estudios?

Sí terminaron la preparatoria y fueron a la universidad para ser maestros, pero no pudieron finalizar porque ya no les alcanzaba el dinero, era mucho.

Estás a poco tiempo de graduarte, ¿cómo te sientes?

La verdad estoy feliz pero un poco nervioso también. Es un capítulo nuevo en mi vida y me siento honrado y feliz con lo que he logrado en este tiempo.

¿Cómo te apoyó tu tutor en esta trayectoria llena de retos académicos?

Él me ayudó para registrarme en las clases, él fue el que me introdujo al programa de Cambridge, él me dijo que yo iba bien y que me metiera más a fondo, desde entonces él siempre me dice que “yo puedo”, y me recomienda tomar (determinadas) clases para seguir creciendo en mi carrera académica y ser un estudiante más fuerte.

¿En qué consiste la beca en Davidson College?

Es un programa donde los estudiantes normalmente tienen que venir de familias que ganan menos dinero y son estudiantes sobresalientes. Hay una lista de escuelas pero cuando entras en ese programa y eres finalista, tienes la oportunidad de aplicar y una de estas escuelas es la que te escoge.

Cuando una escuela universitaria te escoge te da una beca completa de los cuatro años para estudiar ahí. Básicamente es una beca que cubre todo lo que es el estudio en college, no solamente para ingresar, sino los libros, el cuarto, la comida, todo lo que se necesita.

¿Qué mensaje le dejas a la juventud y a las nuevas generaciones, especialmente a los hispanos, para que no descansen nunca de perseguir sus sueños?

Para las generaciones latinas y latinos que vienen atrás de mí, que le echen ganas, sí se puede. Para mí fue difícil aprender el inglés, pero con el tiempo lo mejoré y le digo que sí se puede, con el apoyo de su familia, con una escuela que siempre los va a apoyar, con sus amigos, siempre sea inteligente de con quién usted va a hacer amistades.

También le doy las gracias a mi mamá Nancy Herrera y a mi padre René Ojeda que siempre han estado ahí por mí, son muy trabajadores y por eso yo estoy aquí. Muchas gracias padres.

