Vetan la Biblia en varias escuelas de Estados Unidos

Nueva York, NY.- Algunas escuelas de un distrito escolar de Utah vetan la Biblia luego de que el padre de un alumno hiciera una denuncia por contener contenido «pornográfico» y violento, refugiándose en una polémica ley de Utah.

Esta ley del estado de Estados Unidos permite retirar de los centros educativos libros que sean considerados inapropiados para los estudiantes.

El representante denunciante argumentó que la Biblia contiene pasajes repletos de incestos, violaciones y prostitución. Contenido que claramente es «pornográfica» de acuerdo con una normativa aprobada en 2022.

La denuncia supuestamente afectaba al distrito escolar de Davis en Utah, tuvo una larga trayectoria desde que se interpuso en diciembre de 2022. Posteriormente, en una revisión esta semana, un comité dedicado al caso determinó que la Biblia sea retirada de siete u ocho escuelas de nivel elemental y medio.

A parent in Utah wants The Holy Bible banned at Davis High School, calling it “one of the most sex-ridden books around," according to a report.https://t.co/MIBH1L1Bkz

— CBS Austin (@cbsaustin) April 4, 2023