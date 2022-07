Presidente Biden positivo de covid-19

Washington, DC.- El presidente Biden, fue diagnosticado positivo de covid-19 esta mañana, quien cuenta con síntomas «muy leves», así lo precisó Karine Jean-Pierre, portavoz de The White House en un comunicado.

Pese a que el presidente Biden está vacunado contra el covid-19, además de los dos refuerzos, comenzó con el tratamiento con el antirretrovírico oral Paxlovid. Por lo que permanecerá aislado en La Casa Blanca mientras sigue con sus labores.

Jean-Pierre precisó que el mandatario está en contacto telefónico con su equipo. Además participará en varias reuniones telefónicas o videoconferencia desde su residencia.

Según el protocolo de La Casa Blanca va más allá de las recomendaciones de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), el presidente Biden tras dar positivo para covid-19, estará aislado hasta que dé negativo.

Por el momento, el presidente Biden no volverá a sus tareas habituales, de forma presencial, hasta entonces. Así pues, La Casa Blanca prometió un parte diario médico del presidente mientras siga trabajando.

