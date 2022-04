Covid-19 en The White House

Washington, DC.- The White House informó que Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, fue detectada con covid-19, este martes, pese a que es asintomática y no ha tenido contacto reciente con el presidente Joe Biden.

En este sentido, Kamala Harris dio positivo en un test de antígenos como una PCR, este martes, sin embargo, «no ha experimentado ningún síntoma». Además, «aislarse y seguir trabajando desde la residencia vicepresidencial».

Ver más: El confinamiento: el mejor obsequio para la Tierra en su día

Según, un comunicado la portavoz de la vicepresidenta, Kirsten Allen, precisó que Harris seguirá al pie de la letra los consejos médicos y de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Today I tested positive for COVID-19. I have no symptoms, and I will continue to isolate and follow CDC guidelines. I’m grateful to be both vaccinated and boosted.

Del mismo modo, Allen resaltó, «(Harris) no se considera un contacto estrecho del presidente ni de la primera dama debido a sus recientes viajes respectivos». Aclarando que la vicepresidenta de Estados Unidos regresará solo, «cuando dé negativo» en un test.

Today, the Biden-Harris Administration is announcing new actions to make COVID-19 treatments even easier to access and to make sure health care providers and patients know about their safety, efficacy, and availability. https://t.co/TqkbpEddVJ pic.twitter.com/5RxZRVe8Hs

— The White House (@WhiteHouse) April 26, 2022