CDC avala nueva vacuna contra covid-19 basada en nueva tecnología

Washington, DC.- Los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), avala el uso de nueva la vacuna Novavax, contra el covid-19 en personas adultas, convirtiéndose en la cuarta vacuna de este tipo aprobada en Estados Unidos.

Rochelle P. Walensky, directora de los CDC precisó en un comunicado que la vacuna de Novavax es, «segura y efectiva». En este sentido, alentó a las personas que estén esperando una vacuna con una tecnología diferente a ponérsela.

Ver más: Curiosidades de las nuevas cepas de ómicron en EE. UU.

Asimismo, Walensky confirmó, «Con los casos de covid-19 subiendo en varias partes del país, la vacunación es crucial para ayudar a protegerse contra las complicaciones de una enfermedad de covid-19 severa».

Por el momento se sabe que la vacuna de Novavax estará disponible para ser aplicada tanto en hospitales como en farmacias de todo el país, en solo semanas. Lo particular de esta vacuna es que contiene proteína en pico del SARS-CoV-2.

The Novavax COVID-19 vaccine has not been approved or licensed by the U.S. Food and Drug Administration (FDA), but has been authorized for emergency use as a primary series to prevent COVID-19 in individuals 18+. See conditions of use: https://t.co/RoiVnI5WIp

De manera que, la proteína del SARS-CoV-2 es la responsable de causar el covid-19, además de un ayudante. Este consiste en una sustancia que fortalece la respuesta inmunológica a un antígeno.

Today, I endorsed ACIP’s recommendation that Novavax’s #COVID19 vaccine be used as another primary series option for adults 18 & older.

For those waiting for a COVID-19 vaccine built on a different technology, now is the time to get vaccinated.

More: https://t.co/M8YYIUFJ0f

— Rochelle Walensky, MD, MPH (@CDCDirector) July 19, 2022