Presidente Biden firma orden ejecutiva que protege derecho al aborto

Washington, DC.- El presidente Biden junto con la vicepresidenta Kamala Harris, firmó una orden ejecutiva para pretende ayudar a la protección al acceso al aborto, donde también estuvo presente el secretario del U.S. Department of Health and Human Services, Xavier Becerra.

En este sentido, Joe Biden precisó a propósito de esta firma ejecutiva, «La prohibición nacional del aborto no sucederá mientras sea presidente, la vetaré«. Esta medida nace por las numerosas críticas que presionan al ejecutivo tras la revocación del aborto por el Tribunal Supremo.

Al mismo tiempo, el presidente Biden viene enfrentando una creciente presión desde su propio partido. La presión se justifica por una supuesta inacción del ejecutivo para proteger el acceso de las mujeres al aborto.

Biden firma orden ejecutiva que protege el derecho al aborto tras fallo del Supremo

Por su parte, el presidente reconoció las limitaciones que enfrenta su administración. Se refirió a su necesidad de una ley del Congreso con el objetivo de restaurar el acceso al aborto en los estados donde las prohibiciones totales entraron en vigor a raíz del fallo de la Corte Suprema.

Esta orden, también incluye ampliar el acceso a píldoras abortivas garantizando que todas las pacientes tengan acceso a servicios médicos de emergencia amparados por la ley. Además, se solicitará que aumente los esfuerzos de comunicación en materia de acceso a servicios de salud reproductiva y al aborto.

Por su parte, Jacqueline Ayers, vicepresidenta de políticas y campañas de Planned Parenthood Federation of America, es respuesta a esta orden ejecutiva, «Nos encontramos en medio de una crisis de salud nacional y necesitamos que nuestros funcionarios electos, a todo nivel de gobierno, ejerzan su autoridad para proteger el acceso al aborto».

Planned Parenthood Federation of America responde a orden ejecutiva del presidente Biden

De esta forma, Ayers insistió, «Dentro del marco de una Corte Suprema que despojó a los estadounidenses de su derecho constitucional al aborto tras casi 50 años; se require urgentemente de una respuesta firme para garantizar que las personas tengan acceso a los cuidados de salud esenciales que necesitan».

Por el momento, tanto La Casa Blanca, el Consejo de Política de Género, como el fiscal general de EE. UU., Merrick Garland, organizará un equipo de abogados. Aquí se sumarán asociaciones legales y entidades cívicas que «proporcionará asistencia técnica a los estados que ofrezcan protección legal a los pacientes de fuera del estado, así como a los proveedores que ofrezcan atención sanitaria reproductiva legal».

Sin embargo, el presidente Biden, teme que el Senado -controlado por los republicanos, «tratará de imponer una prohibición nacional» del aborto. A esto, La Casa Blanca, aseguró, «El presidente Biden ha dejado claro que la única manera de asegurar el derecho de una mujer a elegir es que el Congreso restaure las protecciones de Roe como ley federal».

Finalmente, la histórica sentencia conocida como «Roe contra Wade«, proviene de una mujer y un hombre de Texas. La primera, Norma McCorvey, de 25 años, bajo el seudónimo de «Jane Roe» confrontó las leyes de Texas en 1969 que prohibían el aborto. Además, ella afirmó que fue violada, sin embargo su caso fue rechazado y tuvo que dar a luz.

