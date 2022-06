Supremo de Estados Unidos eliminó el derecho al aborto ¿qué viene ahora?

Washington, DC.- El Tribunal Supremo de Estados Unidos eliminó el derecho al aborto, una sentencia que estuvo vigente por casi 50 años, regresando a la antigua sentencia, «Roe versus Wade» de 1973, donde cada estado del país era libre de permitir el aborto o no.

Por el momento, la decisión no clasifica el aborto como ilegal. Para esto, el fallo precisa que la Constitución de Estados Unidos, «no otorga» este derecho. De manera que, devuelve la autoridad a los representantes electos de los estados.

Asimismo, estados como Kentucky, Luisiana y Dakota del Sur, decidieron prohibir el aborto este mismo viernes, instantaneamente, al conocer el fallo. Debido a que ya tenían preparadas algunas «leyes resorte» para activarse inmediatamente al conocerse el fallo.

Lo propio hizo estados como Idaho, Tennnessee y Texas quienes también aprobaron automáticamente la prohibición del aborto, con la única diferencia que esta no entrará en vigentes hasta dentro de 30 días.

Today's abortion decision casts aside 49 years of precedent and will set off a seismic shift in reproductive rights across America. Experts expect about half the states to ban abortion as a result of the court's ruling. Analysis from @AHoweBlogger: https://t.co/02xS9qKlui

— SCOTUSblog (@SCOTUSblog) June 24, 2022