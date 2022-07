Qué contempla la orden que protege derecho al aborto

Raleigh, NC.- El gobernador Roy Cooper firmó una orden ejecutiva que protege el derecho al aborto en Carolina del Norte.

La medida estatal ocurre después de que la Corte Suprema de Justicia anulara Roe vs Wade con lo cual se elimina el aborto federal.

Al acto de la firma de la orden ejecutiva 263 se unió Alexis McGill Johnson, presidenta de Planned Parenthood Action Fund. También defensores estatales de la atención reproductiva.

“La Corte Suprema eliminó el derecho constitucional a la libertad reproductiva en el que las mujeres han confiado durante cinco décadas”, dijo el gobernador Cooper en un comunicado.

“Por ahora, depende de los estados determinar si las mujeres reciben atención de la salud reproductiva, y en Carolina del Norte todavía pueden hacerlo, gracias a mi veto y suficientes votos legislativos para mantenerlo”, agregó Cooper.

Today, Gov. Cooper signed an Executive Order to help protect women’s access to reproductive health care in North Carolina. He was joined by @PPact President Alexis McGill Johnson and advocates to highlight actions to protect women’s health care. pic.twitter.com/T6fByjdIn6

— Governor Roy Cooper (@NC_Governor) July 6, 2022