Pospuesto el gran evento del Mes del Orgullo en The White House

Washington, DC.- El gran evento del Mes del Orgullo de The White House encabezado por el presidente Biden, se pospondrá desde el jueves 8 de junio hasta el próximo sábado 10 de junio, debido al humo que invade a la capital de Estados Unidos.

Los incendios forestales de Canadá son el origen de esta ola de humo que afecta sobre todo, a parte de la costa este del país. Así que si estaba a la espera de este evento, tendrá que esperar un par de días.

De manera que, The White House en un comunicado explicó, «El evento del Orgullo de hoy en el jardín sur de la Casa Blanca se pospondrá hasta el sábado en función de la calidad del aire proyectada en la región».

Los funcionarios del presidente Biden adelantaron que el gran evento que celebra el Mes del Orgullo incluirá a miles de invitados que estarán en el jardín sur de La Casa Blanca. Simultáneamente, la bancada republicana está en contra de esta fiesta al igual que personas contrarias a la comunidad LGBTQ+.

Over a dozen states have enacted cruel and callous anti-LGBTQI+ laws that violate our most basic values and freedoms as Americans.

Today, the Biden-Harris Administration is announcing new actions to protect LGBTQI+ communities from attacks on their rights and safety, and to help…

— The White House (@WhiteHouse) June 8, 2023