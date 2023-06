Junio, mes del «orgullo» y NC lo honra

Raleigh, NC.- Junio es el mes del “orgullo” en el mundo. En Carolina del Norte el gobernador Roy Cooper manifestó su respaldo con una proclama para honrar a la comunidad LGBTQ+ del estado.

Cooper proclamó junio como el Mes del Orgullo LGBTQ+. “Volvemos a comprometernos a luchar por la igualdad (…) Depende de todos nosotros continuar trabajando para garantizar que Carolina del Norte sea un lugar acogedor e inclusivo para todos”.

El 28 de junio se instauró el Día Internacional del Orgullo LGBT, pero en Estados Unidos y diferentes partes del mundo toman el mes completo para realzar a esta comunidad.

El Mes del Orgullo LGBTQ+ conmemora los disturbios que tuvieron lugar en Stonewall Inn el 28 de junio de 1969, que comúnmente se reconoce como el origen del movimiento moderno por los derechos LGBTQ+.

Happy Pride Month, North Carolina!

This month, we recognize the progress we’ve made while knowing we’ve got more to do. As we celebrate our LGBTQ+ community, let’s recommit ourselves in the fight for equality. Every person deserves to be who they are and love who they love. 🏳️‍🌈

— Governor Roy Cooper (@NC_Governor) June 2, 2023