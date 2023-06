Organización de defensa de LGBTQ declara estado de emergencia en EE. UU.

Washington, DC.- La organización de defensa de LGBTQ más grande de Estados Unidos, Human Rights Campaign (HRC) declaró, el martes 6 de junio, su primer estado de emergencia nacional.

La organización HRC acudió a este recurso de estado de emergencia por su preocupación de la proliferación de leyes en los parlamentos de Estados Unidos, que buscan regular la vida de las personas de esta minoría.

Esta campaña de Derechos Humanos sostiene que más de 70 proyectos de ley, supuestamente anti-LGBTQ, fueron aprobados en las cámaras estatales. Es decir, una cifra récord que dobló los números del 2022.

De acuerdo con la HRC, se presentaron aproximadamente unos 525 proyectos de ley. Dato que incluye en su mayoría a todos los republicanos, donde se suman más de 220 que afectan a las personas transgénero.

For the first time ever, we're declaring a national state of emergency as LGBTQ+ Americans face extremist attempts to roll back our rights. It's more important than ever we have the necessary resources to stay safe no matter where we are. https://t.co/EcnZgqDDCp pic.twitter.com/q0axEWCM1N

— Human Rights Campaign (@HRC) June 6, 2023