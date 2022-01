Parque eólico en las costas de Nueva York y Nueva Jersey

Washington, DC.- La administración Biden, este miércoles, anunció la primera licitación de su mandato que apunta a la creación de un parque eólico, que se proyecta establecer frente a las costas de Nueva York y Nueva Jersey.

Asimismo, en el anuncio The White House, prevé que una vez en funcionamiento, este parque eólico pueda generar más de 7 gigavatios de energía, sin contaminacion, que podrá alimentar a más de dos millones de hogares.

Al mismo tiempo, el U.S. Department of Transportation (DOT) se unió a los anuncios para informar que invertirá cerda de $50 millones, que será destinado para la creación de dos centros para la producción y ensamblaje de los molinos de vientos.

De manera que, $20 millones serán destinados a la terminal marina de Portsmouth, en Virginia. Y por otra parte, $29.5 millones irán para el Puerto de Albany, en la ciudad de Nueva York.

Our administration is moving on clean energy projects to help deliver affordable, carbon pollution-free electricity nationwide. New actions include:

1.@Interior is holding a record-breaking offshore wind lease sale – the most lease areas ever offered – off the coasts of NY & NJ.

— The White House (@WhiteHouse) January 12, 2022