EPA controlará la contaminación por plomo en aviones para 2022

Nueva York, NY.- La U.S. Environmental Protection Agency (EPA), anunció, este miércoles, que tomará acciones radicales para regular la contaminación por plomo procedente de aviones, que representa la mayor fuente de emisiones del país.

Asimismo, la agencia EPA reveló que propondrá un hallazgo de peligro en la Aviation Gasoline (AVGAS) con plomo para fines de 2022 y se completará en 2023. Este hallazgo de peligro es un crucial paso inicial antes de que la EPA y la Federal Aviation Administration (FAA) puedan regular el plomo en la gasolina de aviación.

Ver más: Población de manatíes en Florida corre peligro

De esta forma, las acciones de la EPA se derivan de una petición que los grupos comunitarios representados por Earthjustice. Además, también partició el condado californiano de Santa Clara y el pueblo de Middleton, Wisconsin en 2020.

Pese a que el uso de gasolina con plomo en la mayoría de los vehículos motorizados se prohibió hace 25 años, el combustible de aviación con plomo todavía se usa en casi 170 mil aviones con motor de pistón en 20 mil aeropuertos. Aquí se facilita este enlace con la lista de condados.

We're taking big, bold action to combat climate change! Today, we're proud to announce our final rule for GHG emission standards for the light-duty sector.🚗 Learn more about what this means for our planet and our communities: https://t.co/c2wslfgtxy pic.twitter.com/wFMiO6mOuL

De manera que, la agencia estima que las emisiones de estos aviones representan alrededor del 70% del plomo emanado hacia la atmósfera. De hecho, en una revisión de Earthjustice de los datos de contaminación por plomo, los aeropuertos con las emisiones de plomo más altas están: California, Florida, Arizona, Washington y Colorado.

BREAKING: Today @EPA announced it will take necessary steps to regulate lead pollution from aircrafts, the largest source of lead emissions in the U.S. We urge @FAANews to support communities, counties, and the EPA, in ending lead pollution from aviation. https://t.co/7WwJWcvfcp

— Earthjustice (@Earthjustice) January 12, 2022