Otra víctima empujada en el Metro de Nueva York

Nueva York, NY. – Este domingo, otro hombre fue empujado a las vías del tren del Metro de Nueva York, exactamente en la estación Fulton, cerca de la «zona cero» donde se ubicaban las Torres Gemelas.

Asimismo, el hombre fue trasladado a un hospital de Manhattan para hacer una evaluación de rutina. Por su parte, la policía de Nueva York, intenta dar con el prófugo y autor material del detestable hecho.

Por suerte, la víctima resultó ilesa, debido a que el tren logró detenerse a tiempo para evitar el impacto mortal.

Este hecho se suma a otro ataque ocurrido el 15 de enero, donde la víctima no corrió con la misma suerte y falleció tras el impacto con el tren. En un ataque, aparentemente aleatorio, la mujer de 40 años fue arrollada por el tren de la línea R que llegaba a la plataforma.

