Gobernador de Nueva Jersey y fondos para indocumentados

Nueva York, NY.- La administración del gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, este miércoles, fue intensamente cuestionada, específicamente por los fondos para indocumentados de aquellos que no calificaron para la ayuda federal por efectos de la pandemia.

Anteriormente, para mayo de 2021, Nueva Jersey asignó $40 millones para el Fondo de Excluidos de ayudas federales. Hecho, que en ese momento fue criticado por activistas, argumentando que esta acción era insuficiente para los 460.000 indocumentados que se estima hace vida en este estado de Estados Unidos.

Pese a que el fondo no recibió solicitudes hasta octubre, el estado tenía hasta el 31 de diciembre, para disponer de este dinero, que provenía de fondos federales. Por ahora, solo se han distribuido $6 millones y los restantes $34 millones se reasignaron.

Today, I signed an Executive Order requiring COVID-19 booster doses for all employees in health care settings and congregate settings. With the highly transmissible Omicron variant spreading, it is essential that we do everything we can to protect our most vulnerable populations.

— Governor Phil Murphy (@GovMurphy) January 20, 2022