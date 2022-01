Personal sanitario de Nueva York asistirá a personas sin hogar

Nueva York, NY.- La ciudad de Nueva York para maniobrar el asesinato de la semana pasada de una mujer asiática, a manos de un personas sin hogar con condiciones psiquiátricas, desplegará personal sanitario en el Metro de Nueva York para atender a las personas sin hogar.

Asimismo, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul comunicó que, «Estamos tomando medidas para ayudar a que nuestras calles y metros sean más seguros». Además, subrayó, «hay demasiados neoyorquinos durmiendo en nuestras calles y metros».

Al mismo tiempo, la ONG, «Coalición por los sintecho«, informó que la noche pasada hubo más de 48.000 personas durmiendo en albergues municipales. Pero además hay que sumar una población que pernocta en las estaciones de metro.

Her name was Michelle Alyssa Go. She was a daughter, a sister, and a friend.

My heart is with Michelle's loved ones and the AAPI community after this tragedy.

We will honor her life with action and build a safer, more inclusive New York for all. https://t.co/WxkRxsX5LB

— Kathy Hochul (@KathyHochul) January 19, 2022