Nueva York, NY.- A partir de este 1 de septiembre NYC se decretó como «zona libre de armas», como respuesta a la decisión del Tribunal Supremo donde se avala el porte de armas en público en todo Estados Unidos.

De esta manera, NYC a partir del miércoles, está colocando letreros inicialmente en la turística y comercial Times Square. Con esta iniciativa se quiere informar tanto a residentes como visitantes que la Gran Manzana es una área libre de armas de fuego.

En este sentido, las autoridades informarán a los neoyorquinos sobre otras zonas que la nueva ley estatal considera sensible. Por ejemplo se puede adelantar que estas áreas pueden ser parques, escuelas y universidades, bibliotecas, templos, teatros, la red del metro y bares.

Esto según la legislación aprobada el 1° de julio la cual fue firmada por la gobernadora Kathy Hochul. Por su parte, la legislación dejó en manos del Concejo Municipal los límites de Times Square. Lugar turístico que tiene al menos 300.000 visitas diarias.

New permitting requirements for concealed carry licenses went into effect TODAY, including the completion of a state-regulated firearms training course for all applicants.

Anyone with questions about permitting should contact the NYPD Licensing Division: https://t.co/JUlLvoDwTg pic.twitter.com/NEmDZeThOl

— NYC Mayor's Office (@NYCMayorsOffice) September 1, 2022