Agitado discurso de Biden y el control de armas en Pensilvania

Washington, DC.- El presidente Biden en su discurso en el estado de Pensilvania usó el tema de control de armas y financiación de la Policía con fines electorales de cara a las legislativas en noviembre, donde su partido político se juega el control del Congreso.

Este encendido discurso con énfasis verbales y gestuales en las palabras claves, Biden terminó declarando en el auditorio repleto, «¡Estoy decidido a prohibir los rifles de asalto en este país! ¡Decidido!».

Sin embargo, mostrando respeto por la Segunda Enmienda de la Constitución que protege el derecho al porte de armas, sentenció, que no existe cabida en las calles, ni en los colegios de Estados Unidos para rifles hechos para la guerra.

En este sentido, Biden pidió a los estadounidenses que voten por los candidatos que prohiban los rifles de asalto. Estas armas han sido usadas por los tiradores que provocaron las matanzas en los últimos meses.

Folks turn on the news and see kids being gunned down in schools, their neighbor losing loved ones to fentanyl, and violence walking our streets.

Families want to feel safe again.

My Safer America Plan will strengthen public safety by investing in effective community policing.

— President Biden (@POTUS) August 30, 2022