Minoristas de armas acordaron detener sus ventas en NYC

Charlotte, NC.- Rainier Arms y Rock Slide USA, dos minoristas de armas se comprometieron a no vender piezas de armas a NYC, además de entregar información sobre las ventas hechas desde el 2020, tras las denuncias establecidas por la ciudad de Nueva York.

La primera compañía es Rock Slide USA, con sede en Carolina del Norte dedicada a la comercialización de piezas y componentes para ensamblar armas, lo que dificulta el seguimiento de estas armas.

La otra compañía es Rainer Arms con sede en Washington que tiene el mismo modelo de negocio que Rock Slide USA. De este modo, según un comunicado del Ayuntamiento de NY, las compañías se comprometieron a aplicar las medidas tecnológicas y legales. Con la finalidad de brindar información detallada sobre sus ventas.

En el mes de junio, Letitia James la fiscal general de Nueva York y el alcalde de Nueva York, Eric Adams publicaron la presentación de una demanda contra una decena de empresas minoristas. Estas fueron acusadas de «avivar la crisis de violencia armada y poner en peligro a los neoyorquinos».

