Noreste del país sometido a una explosión ártica

Worcester, MA.- Una fuerte explosión ártica llegó al noreste de Estados Unidos, este viernes 3 de febrero, amenazando con temperaturas de mínimos históricos incluyendo Mount Washington en New Hampshire donde la sensación térmica podría pisar los -110 grados Fahrenheit o -79 Celsius, de acuerdo con los meteorólogos.

Una alerta del National Weather Service (NWS) advirtió que la masa de aire gélido mantendrá a niveles muy bajos las temperaturas. Las mismas podrían ser muy riesgosas para la vida, donde la NWS precisó que las condiciones son «extremadamente peligrosas» por la «explosión de corta duración».

Ver más: Aerolíneas cancelan más de 1.000 vuelos por tormenta invernal

Como respuesta, las dos ciudades más grandes de Nueva Inglaterra, Boston y Worcester, cerraron este viernes por precauciones sobre el riesgo de hipotermia y congelación. Por su lado, Michelle Wu, alcaldesa de Boston declaró el estado de emergencia hasta el domingo.

Del mismo modo, la alcaldesa también abrió centros de calentamiento para ayudar a más de 650.000 ciudadanos que hacen vida en esta ciudad. Además, este pronóstico de explosión de frío obligó el cierre del museo flotante de Fiesta del Té de Bostón de 1773.

Our wind chill forecast of -107F on the top of Mount Washington tonight is so cold, it is off our official wind chill chart! Still a threat for some areas seeing the lowest wind chill temperatures over the past 40 years tonight. #mewx #nhwx pic.twitter.com/rOeRJB6oOd

— NWS Gray (@NWSGray) February 3, 2023