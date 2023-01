Advertencia de inundaciones y deslizamientos en Montecito, California

Montecito, CA.- Una serie de tormentas en el Pacífico han dejado al menos 12 fallecidos en California, provocando la evacuación de más de 25.000 personas, por la advertencia de inundaciones y deslizamientos en la ciudad de Montecito y zonas aledañas de Santa Bárbara.

Las advertencias de inundaciones y deslizamientos de tierra originaron las evacuaciones sobre todo, en Montecito. Una de las 17 regiones de California donde se prevé más lluvias torrenciales con alerta de deslizamiento de lodo, rocas y escombros.

Por su parte, Montecito cuenta con alrededor de 9.000 residentes donde hay muchas opulentas casas. Por ejemplo, la magnate de medios Oprah Winfrey; el príncipe Harry de Gran Bretaña y su esposa Meghan; y Ellen Degeneres.

El portavoz del alguacil del condado de Santa Bárbara agregó que los agentes del alguacil recorrían las carreteras en autos blindados BearCat SWAT de alto despeje. El mismo es usado para rescatar a residentes por el alto nivel del agua.

Montecito is under mandatory evacuation. We are on higher ground so they asked us to shelter in place. Please stay safe everyone. pic.twitter.com/7dv5wfNSzG

De último minuto la famosa actriz y comediante Ellen DeGeneres, publicó un video selfie en Twitter. Aquí se mostraba a la famosa Ellen bajo la lluvia y junto a un río de gran volumen que normalmente está seco, cerca de su propiedad.

Yet another surge of moisture will inundate #California on #Tuesday for more heavy rain and flooding. A moderate threat (level 3 out of 4) for excessive rain and #flooding covers a large chunk of southern California, including the Los Angeles metro area. #TurnAroundDontDrown pic.twitter.com/BJg4pGfbyz

