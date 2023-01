Aerolíneas cancelan más de 1.000 vuelos por tormenta invernal

Charlotte, NC.- Este 30 de enero algunas aerolíneas cancelan más de 1.000 vuelos hacia o desde Estados Unidos debido a una fuerte tormenta invernal, con aproximadamente la mitad de los vuelos provenientes de Southwest Airlines Co (LUV.N).

Hasta ahora un total de 1019 vuelos fueron cancelados a las 6:00 pm ET, de acuerdo con el servicio de seguimiento de vuelos FlightAware.

Ver más: Aerolínea low cost demandada por cancelación de vuelos

En este sentido, la aerolínea de bajo costo Southwest a inicios de enero enfrentó una reacción violenta de la administración Biden. Esta acción nace por la cancelación de 16.700 vuelos durante las vacaciones debido al mal tiempo y tecnología antigua.

De este modo, la aerolínea canceló casi el 12% de su horario de este lunes, al tiempo que American Airlines Group Inc (AAL.O) canceló el 6%, lo que se traduce en al menos 200 vuelos.

Due to forecasted weather conditions as a result of Winter Storm Mara, service in some cities may be disrupted. For the latest information on your flight status and self-service options, please visit https://t.co/pngqYGQWQX. #WinterStormWarning #WinterStormMara pic.twitter.com/Vh2BbsqK29

— Southwest Airlines (@SouthwestAir) January 30, 2023