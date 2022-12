Niña es atacada por coyote en el jardín de su casa

Woodland, Los Ángeles.- En un video se observa como una niña es atacada por un coyote en el jardín delantero de su casa en Woodland Hills, llevándosela arrastrada algunos metros hasta que el coyote pudo ser espantado y huyó.

La niña caminaba desprevenida cuando el coyote ataca a la niña arrastrándola por una de sus piernas, hasta que su padre llega a rescatarla.

Como era de esperarse la niña al sorprenderse por el ataque del coyote, pidió ayuda de inmediato. Su padre estaba buscando algo dentro de su camioneta familiar, dejando todo de lado para reaccionar rápidamente.

De acuerdo con Los Angeles Police Department, este infrecuente pero aterrador momento sucedió el pasado viernes en la cuadra 22400 de Martha Street. Finalmente, la niña no tuvo lesiones graves por el ataque.

Scary! A security camera caught the moment a coyote ran up to a little girl and tried to drag her away. #coyote #coyoteattack #toddler #animals #news pic.twitter.com/qIYbHXGjkY

— KFDA NewsChannel10 (@NewsChannel10) December 5, 2022